Сестра про стан Сенцова: кінець близько

"Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близько, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається", - написала вона.



Каплан підкреслила, що ЄСПЛ наполягає про переведення до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки. Олег Сенцов від такої пропозиції відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній.



Нагадаємо, Польща, США і кілька інших країн хочуть нагадати про Олега Сенцова. Дипломати беруть участь в розробці декларації з закликом про звільнення українця.



Європейський суд з прав людини запропонував українському режисерові Олегу Сенцову припинити голодування.