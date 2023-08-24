Сервис Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета пригожина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сервис Flightradar24 опубликовал подробный отчет о катастрофе бизнес-джета, в списке пассажиров которого значился главарь пвк “вагнер” евгений пригожин 23 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сервис.
Детали
Самолет Embraer Legacy 600, связанный с евгением пригожиным, разбился в среду днем возле твери после вылета из москвы.
Приемники в сети Flightradar24 впервые получили данные с самолета в 17:46 по москве.
Бизнес-джет набрал высоту примерно 8,5 километра в 18:10 по московскому времени и продолжал горизонтальный полет еще девять минут. После этого самолет хаотично набирал высоту и снова снижался.
В 18:19 воздушное бизнес-джек стал падать. Он резко потерял высоту за 22 секунды на 2,5 километра, после чего связь с ним прервалась. Информации о своем местонахождении бизнес-джет не передавал.
График ниже показывает последние 32 секунды полученных данных о высоте.
Контекст
В среду вечером, 23 августа, около 20.00 российские СМИ и Росавиация сообщили, что в тверской области россии разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы вагнера евген пригожин. Сообщается, что все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель пригожина − дмитрий уткин с позывным "вагнер".
О смерти пригожина сообщили президенту США Джо Байдену. В Белом доме заявили, что они не удивлены смертью пригожина.
Дополнение
Одной из версий, почему потерпел крушение самолет главаря пвк "вагнер" пригожина, могло быть работа российской ПВО. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американского чиновника, который пообщался с журналистами на условиях анонимности.