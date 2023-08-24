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Сервіс Flightradar24 опублікував звіт про катастрофу літака пригожина

Сервіс Flightradar24 опублікував звіт про катастрофу літака пригожина

Київ • УНН

 • 2502082 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сервіс Flightradar24 опублікував докладний звіт про катастрофу бізнес-джета, у списку пасажирів якого значився ватажок пвк “вагнер” євген пригожин 23 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на сервіс.

Деталі

Літак Embraer Legacy 600, пов'язаний з євгеном пригожиним, розбився в середу вдень біля твері після вильоту з москви.

Приймачі в мережі Flightradar24 вперше отримали дані з літака о 17:46 за москвою.

Бізнес-джет набрав висоту приблизно 8,5 кілометра о 18:10 за московським часом і продовжував горизонтальний політ ще дев'ять хвилин. Після цього літак хаотично набирав висоту і знову знижувався.

О 18:19 повітряне бізнес-джек став падати. Він різко втратив висоту за 22 секунди на 2,5 кілометра, після чого зв'язок із ним перервався. Інформації про своє місцезнаходження бізнес-джет не передавав.

Графік нижче показує останні 32 секунди отриманих даних про висоту.

Контекст

У середу ввечері, 23 серпня, близько 20.00 російські ЗМІ та Росавіація повідомили, що у тверській області росії розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи вагнера євген пригожин. Повідомляється, що всі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник пригожина − дмитро уткін із позивним "вагнер".

Про смерть пригожина повідомили президента США Джо Байдена. У Білому домі заявили, що вони не здивовані смертю пригожина.

Доповнення

Однією з версій, чому зазнав авіатрощі літак ватажка пвк "вагнер" пригожина, могло бути робота російської ППО. Про це пише Financial Times з посиланням на американського чиновника, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності.

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