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Сервер "Укрзализныци" по онлайн-продаже билетов до сих пор не работает

Киев • УНН

 • 30271 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Пользователи уже сутки не могут приобрести билеты на поезд по Украине через интернет, передает корреспондент УНН.

Сервер "Укрзализныци" по онлайн-продаже билетов до сих пор не работает

Так, сейчас не представляется возможным приобрести билет на поезд ни на сайте "Укразализныци", ни в других мобильных приложениях, которые занимаются онлайн-перепродажей билетов. При попытке приобрести билет через любое из приложений, программа выдает сообщение об ошибке на сервере.

В то же время, пресс-служба "Укразализныци" сегодня сообщила, что работа на сервере стабилизирована.

"Сейчас работа онлайн-системе сервис booking.uz.gov.ua стабилизирована. Клиенты, совершившие оплату до 19 часов, сделки которых были подтверждены банком, начинают получать свои билеты на указанные электронные ящики. В случае неподтверждения сделки банком, средства возвращаются на счета клиентив. В случае, если заявленная операция осталась без результата, клиенты сервиса booking.uz.gov.ua могут обратиться с соответствующей информацией в установленном порядке по телефону: 044 591 19 88, электронной почте: [email protected] или Skype: uz_booking. Ограничения на количество подключений к сайту booking.uz.gov.ua будет снято после обработки всех запросов от клиентов, не получивших подтверждения своих операций за период с 14-00 до 20-00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пассажиры обвалили сервер "Укрзализныци" из-за ажиотажа на билеты.

Ранее в Мининфраструктуры рассказали, когда выгоднее покупать билеты на поезд.

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