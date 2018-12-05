Сервер "Укрзалізниці" з онлайн-продажу квитків досі не працює
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Користувачі вже добу не можуть придбати квитки на потяг по Україні через інтернет, передає кореспондент УНН.
Так, зараз не є можливим придбати квиток на потяг ні на сайті "Укразалізниці", ні в інших мобільних додатках, що займаються онлайн-перепродажем квитків. При спробі придбати квиток через будь-який з додатків, програма видає повідомлення про помилку на сервері.
Водночас, прес-служба "Укразалізниці" сьогодні повідомила, що роботу на сервері стабілізовано.
"Наразі роботу онлайн-системі сервіс booking.uz.gov.ua стабілізовано. Клієнти, що здійснили оплату до 19 години, трансакції яких були підтверджені банком, починають одержувати свої квитки на вказані електронні скриньки. У разі непідтвердження трансакції банком, кошти повертаються на рахунки клієнтів.У разі, якщо заявлена операція залишилася без результату, клієнти сервісу booking.uz.gov.ua можуть звернутися з відповідною інформацією у встановленому порядку за телефоном: 044 591 19 88, електронною адресою: [email protected] або Skype: uz_booking.Обмеження на кількість підключень до сайту booking.uz.gov.ua буде знято після обробки всіх запитів від клієнтів, що не отримали підтвердження своїх операцій за період з 14-00 до 20-00", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, пасажири обвалили сервер "Укрзалізниці" через ажіотаж на квитки.
Раніше у Мінінфраструктури розповіли, коли вигідніше купувати квитки на потяг.