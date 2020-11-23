Сертификаты здоровья и массовое тестирование: британское правительство объявит сценарий противодействия COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Издание The Telegraph пишет, что британское правительство планирует ввести "сертификаты здоровья". Специализированные пропуска для людей отменят ограничения для здоровых граждан после негативного теста на коронавирус, сообщает УНН.
Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует озвучить дорожную карту противодействия распространения COVID-19, которая будет включать в том числе проведение массового тестирования.
Сообщается, что меры по противодействию COVID-19 будут включать также выдачу своеобразных "пропусков свободы" для тех, кто сдаст два негативных тесты на коронавирус в течение недели. Правительство сотрудничает сейчас с производителями паспортов над созданием этих "сертификатов здоровья" для тех, кто не имеет коронавируса.
Потенциально сертификаты позволят здоровым людям не использовать маску, посещать здоровых родственников и близких, участвовать в полноценном социальной жизни и тому подобное.
Напомним, в парламенте считают, что общенациональное тестирование среди населения Украины - это альтернатива локдауну.
Там настаивают на массовом скрининге населения с помощью отечественных "антигенных" ИФА-тестов на коронавирус. По мнению парламентариев, это сэкономит бюджетные средства, будет стимулировать экономику и поддержит нацпроизводителя.
Ранее в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус.
В Украине же - анонсированный еще летом главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко бесплатный массовый скрининг населения так и не начался.