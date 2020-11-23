Сертифікати здоров'я та масове тестування: британський уряд оголосить сценарій протидії COVID-19

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує озвучити дорожню карту протидії поширення COVID-19, яка включатиме зокрема й проведення масового тестування.

Повідомляється, що заходи з протидії COVID-19 включатимуть також видачу своєрідних "пропусків свободи" для тих, хто здасть два негативні тести на коронавірус протягом тижня. Уряд співпрацює зараз з виробниками паспортів над створенням цих "сертифікатів здоров’я" для тих, хто не має коронавірусу.

Потенційно сертифікати дозволять здоровим людям не використовувати маску, відвідувати здорових родичів і близьких, брати участь у повноцінному соціальному житті тощо.

Нагадаємо, у парламенті вважають, що загальнонаціональне тестування серед населення України — це альтернатива локдауну.

Там наполягають на масовому скринінгу населення за допомогою вітчизняних "антигенних" ІФА-тестів на коронавірус. На думку парламентарів, це зекономить бюджетні кошти, стимулюватиме економіку та підтримає нацвиробника.

Раніше у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус.

В Україні ж — анонсований ще влітку головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком безкоштовний масовий скринінг населення так і не розпочався.