Сертифікати здоров'я та масове тестування: британський уряд оголосить сценарій протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Видання The Telegraph пише, що британський уряд планує запровадити "сертифікати здоров'я". Спеціалізовані посвідки для людей скасують обмеження для здорових громадян після негативного тесту на коронавірус, повідомляє УНН.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон планує озвучити дорожню карту протидії поширення COVID-19, яка включатиме зокрема й проведення масового тестування.
Повідомляється, що заходи з протидії COVID-19 включатимуть також видачу своєрідних "пропусків свободи" для тих, хто здасть два негативні тести на коронавірус протягом тижня. Уряд співпрацює зараз з виробниками паспортів над створенням цих "сертифікатів здоров’я" для тих, хто не має коронавірусу.
Потенційно сертифікати дозволять здоровим людям не використовувати маску, відвідувати здорових родичів і близьких, брати участь у повноцінному соціальному житті тощо.
Нагадаємо, у парламенті вважають, що загальнонаціональне тестування серед населення України — це альтернатива локдауну.
Там наполягають на масовому скринінгу населення за допомогою вітчизняних "антигенних" ІФА-тестів на коронавірус. На думку парламентарів, це зекономить бюджетні кошти, стимулюватиме економіку та підтримає нацвиробника.
Раніше у Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус.
В Україні ж — анонсований ще влітку головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком безкоштовний масовий скринінг населення так і не розпочався.