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15 марта, 19:03 • 113131 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160562 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134282 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127042 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110844 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104489 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100792 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Серийного грабителя женщин поймали на Ровенщине

Серийного грабителя женщин поймали на Ровенщине

Киев • УНН

 • 7726 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Вараше задержали 19-летнего юношу, который в течение нескольких недель грабил женщин. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Злоумышленник отбирал у них сумочки и мобильные телефоны. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Парню грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

На грабителя пожаловалась 30-летняя женщина, которую молодой человек ограбил в темное время суток. Сбил жертву с ног и забрал сумку с деньгами и телефоном. Впоследствии в милицию обратилась 16-летняя школьница, у которой украли мобильный телефон.

Злоумышленника вчера, 8 ноября, удалось задержать. Полицейские встретили еще одну "жертву" парня. Как выяснилось, за час до задержания грабитель украл у нее сумку, в которой были 200 грн и мобильный телефон. Все эти вещи нашли в карманах задержанного.

За несколько дней до этого парень ограбил 40-летнюю жительницу Вараша. Женщина осталась без мобильного телефона. Парень рассказал, что его интересовали только деньги и мобильные телефоны. Гаджеты он продавал, а сумки и другие вещи - просто выбрасывал.

Украденные средства были нужны ему на алкоголь и погашения долгов.

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