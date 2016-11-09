Серийного грабителя женщин поймали на Ровенщине
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Вараше задержали 19-летнего юношу, который в течение нескольких недель грабил женщин. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Злоумышленник отбирал у них сумочки и мобильные телефоны. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Парню грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
На грабителя пожаловалась 30-летняя женщина, которую молодой человек ограбил в темное время суток. Сбил жертву с ног и забрал сумку с деньгами и телефоном. Впоследствии в милицию обратилась 16-летняя школьница, у которой украли мобильный телефон.
Злоумышленника вчера, 8 ноября, удалось задержать. Полицейские встретили еще одну "жертву" парня. Как выяснилось, за час до задержания грабитель украл у нее сумку, в которой были 200 грн и мобильный телефон. Все эти вещи нашли в карманах задержанного.
За несколько дней до этого парень ограбил 40-летнюю жительницу Вараша. Женщина осталась без мобильного телефона. Парень рассказал, что его интересовали только деньги и мобильные телефоны. Гаджеты он продавал, а сумки и другие вещи - просто выбрасывал.
Украденные средства были нужны ему на алкоголь и погашения долгов.