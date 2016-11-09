Серійного грабіжника жінок упіймали на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Вараші затримали 19-річного юнака, який протягом кількох тижнів грабував жінок. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Зловмисник відбирав у них сумочки та мобільні телефони. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.
На грабіжника поскаржилася 30-річна жінка, яку молодик пограбував у темну пору доби. Збив жертву з ніг і забрав сумку з грішми та телефоном. Згодом до правоохоронців звернулася 16-річна школярка, в якої вкрали мобільний телефон.
Зловмисника вчора, 8 листопада, вдалося затримати. Поліцейські зустріли ще одну “жертву” хлопця. Як з’ясувалось, за годину до затримання грабіжник поцупив у неї сумку, в якій були 200 грн і мобільний телефон. Усі ці речі знайшли у кишенях затриманого.
За кілька днів до цього хлопець пограбував 40-річну жительку Вараша. Жінка залишилася без мобільного телефону. Хлопець розповів, що його цікавили лише гроші та мобільні телефони. Гаджети він продавав, а сумки та інші речі — просто викидав.
Вкрадені кошти були потрібні йому на алкоголь та погашення боргів.