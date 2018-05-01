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Сергей Лещенко: один из нападавших на Найема учился со мной в одной школе

Киев • УНН

 • 11923 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Народный депутат Сергей Лещенко посетил в больнице Мустафа Найема, на которого накануне было совершено нападение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Сергея Лещенко.

Сергей Лещенко: один из нападавших на Найема учился со мной в одной школе

“Побывал сегодня днем у Мустафы в больнице. Он молодец, держится круто! Передавал всем слова благодарности за поддержку. Вчера ночью был на опознании в райотделе на улице Прорезной. Четвертый нападавший — собственно, который наносил удары — не найден. Как говорят знакомые, он многие годы — если не всю жизнь — прожил в Киеве и даже по стечению обстоятельств учился в той же школе № 100, которую двадцать лет назад заканчивал я”, — отметил нардеп в социальной сети.

Он также добавил, что: “Надеюсь, полиция доведет дело до конца, создав важный для всего общества прецедент. Что мне не нравится в этой истории — это волна ксенофобии. Нападавшие — граждане Украины. И потерпевший — тоже гражданин Украины. Переходить на этническое происхождение можно только от бессилия или шовинизма. Ответом на ситуации должны стать не лучи гнева по фейсбуку, а требование от правоохранительных органов делать свою работу независимо от цвета кожи или места трудоустройства фигурантов дела”.

Как сообщал УНН, Найем заявил , что четвертый нападающий вылетел в Баку.

Украинские Национальные Новости

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