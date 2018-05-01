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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сергій Лещенко: один з нападників на Найєма навчався зі мною в одній школі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Народний депутат Сергій Лещенко відвідав у лікарні Мустафу Найєма, на якого напередодні було здійснено напад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Сергія Лещенка.

Сергій Лещенко: один з нападників на Найєма навчався зі мною в одній школі

“Побував сьогодні вдень у Мустафи в лікарні. Він молодець, тримається круто! Передавав усім слова подяки за підтримку. Вчора вночі був на упізнанні в райвідділі на вулиці Прорізній. Четвертого нападника — власне, який наносив удари — не знайдено. Як кажуть знайомі, він багато років — якщо не все життя — прожив в Києві і навіть за збігом обставин вчився в тій же школі № 100, яку двадцять років тому закінчував я”, — зазначив нардеп у соціальній мережі.

Він також додав, що: “Сподіваюся, поліція доведе справу до кінця, створивши важливий для всього суспільства прецедент. Що мені не подобається в цій історії — це хвиля ксенофобії. Нападники — громадяни України. І потерпілий — теж громадянин України. Переходити на етнічне походження можна тільки від безсилля або шовінізму. Відповіддю на ситуації повинні стати не промені гніву по фейсбуку, а вимога від правоохоронних органів робити свою роботу незалежно від кольору шкіри або місця працевлаштування фігурантів справи”.

Як повідомляв УНН, Найєм заявив, що четвертий нападник вилетів до Баку.

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