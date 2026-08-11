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The Washington Post
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Сергей Брин потратил более $100 млн на борьбу с налогом на богатство в Калифорнии

Киев • УНН

 • 3732 просмотра

Сооснователь Google Сергей Брин увеличил взносы до $102 млн на борьбу с Proposition 40, которая предусматривает 5%-ный налог для миллиардеров. Его организация Building a Better California финансирует инициативы по отмене налога.

Сергей Брин потратил более $100 млн на борьбу с налогом на богатство в Калифорнии

Сооснователь Google и миллиардер Сергей Брин увеличил свои взносы на борьбу против предложенного налога на богатство в Калифорнии до $102 млн. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно финансовой отчетности, Брин недавно пожертвовал еще $20 млн организации Building a Better California. Она выступает против предложенного налога для миллиардеров, а также поддерживает меры в сфере жилья и бизнеса.

Речь идет о Proposition 40, которая предусматривает единовременный налог в размере 5% на состояния калифорнийских миллиардеров. Вопрос планируют вынести на голосование жителей штата в ноябре.

Борьба за налог

Building a Better California финансирует две законодательные инициативы, которые могут отменить налог, если их поддержат избиратели. В то же время организация, выступающая за введение налога, на данный момент собрала немного более $30 млн.

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Брин стал одним из главных финансовых противников налога и привлек к кампании других представителей технологического бизнеса. В то же время его политические расходы в Калифорнии значительно выросли.

По данным Bloomberg, состояние Брина оценивается примерно в $282 млрд, что делает его четвертым самым богатым человеком в мире. Ранее он также приобрел поместье стоимостью $42 млн на берегу озера Тахо в Неваде и указал этот штат как место своего проживания в государственных реестрах.

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Степан Гафтко

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