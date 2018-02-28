Средняя зарплата украинцев вдвое превышает минимальную

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в января 2018 года составила 7 711 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн)”, — сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что по сравнению с декабря 2017 года размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 12,1%. Однако в Госстатистики объяснили, что в начале года такое уменьшение происходит всегда, и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат: вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и тому подобное.

При этом, за последние 12 месяцев (по отношению к январю 2017 года) номинальная заработная плата выросла на 28,4%.

Индекс реальной заработной платы в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 86,6%, а относительно января 2017 — 112,3%.

Напомним, Министерство юстиции Украины планирует начать работу по взысканию задолженности по зарплате с 1 апреля этого года.