Середня зарплата українців удвічі перевищує мінімальну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Середня номінальна заробітна плата українців у 2,1 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати. Про це свідчать дані Державної служби статистки України, передає УНН.
“Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у січні 2018 року становила 7 711 грн, що у 2,1 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (3 723 грн)”, — сказано у повідомленні.
Водночас зазначається, що порівняно із груднем 2017 року розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 12,1%. Однак у Держстатистики пояснили, що на початку року таке зменшення відбувається завжди, і зумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо.
При цьому, за останні 12 місяців (відносно січня 2017 року) номінальна заробітна плата зросла на 28,4%.
Індекс реальної заробітної плати у січні 2018 року порівняно з груднем 2017 року становив 86,6%, а відносно січня 2017 року — 112,3%.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України планує розпочати роботу зі стягнення заборгованості із зарплати з 1 квітня цього року.