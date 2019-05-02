Средняя заработная плата в Киеве в феврале составила 14,5 тыс. грн

По данным Киевстата, в феврале 2019 размер средней номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений и организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 14 513 грн. По сравнению с январем 2019 размер зарплаты вырос на 5,8%, а по сравнению с февралем предыдущего года - на 19,7%. Начисления за один отработанный час в этом месяце составили 99,82 грн, что на 8,3% больше, чем в январе 2019 года.

При этом в ведомстве уточнили, что высокие зарплаты в Киеве предлагают в сферах государственного управления и обороны, обязательного социального страхования; информации и телекоммуникации; финансовой и страховой деятельности; производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,4-1,9 раза.

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался у работников предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; временного размещения и организации питания; строительства; производства электрического оборудования; производства химических веществ и химической продукции; здравоохранения и предоставления социальной помощи, и не превышал 63,6% от среднего уровня по экономике.

Напомним, по состоянию на 1 апреля размер средней зарплаты работников Министерства регионального развития, б рования, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины составляет 27 435,66 гривен.