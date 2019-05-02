Середня заробітна плата в Києві у лютому склала 14,5 тис. грн

КИЇВ. 2 травня. УНН. Середня номінальна заробітна плата в Києві у лютому поточного року становила 14513 грн, що майже на 20% більше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики в місті Києві, передає УНН.