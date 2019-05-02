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Середня заробітна плата в Києві у лютому склала 14,5 тис. грн

Середня заробітна плата в Києві у лютому склала 14,5 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Середня номінальна заробітна плата в Києві у лютому поточного року становила 14513 грн, що майже на 20% більше, ніж у лютому минулого року. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики в місті Києві, передає УНН.

За даними Київстата, у лютому 2019 р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 14 513 грн. Порівняно з січнем 2019 р. розмір зарплати зріс на 5,8%, а порівняно з лютим попереднього року – на 19,7%. Нарахування за одну відпрацьовану годину в цьому місяці становили 99,82 грн, що на 8,3% більше, ніж у січні 2019 р.

При цьому у відомстві уточнили, що найвищі зарплати у Києві пропонують у сферах державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; інформації та телекомунікації; фінансової та страхової діяльності; виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,9 рази.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устаткування; виробництва хімічних речовин і хімічної продукції; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, і не перевищував 63,6% від середнього рівня по економіці.

Нагадаємо, станом на 1 квітня розмір середньої зарплати працівників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України становить 27 435,66 гривень.

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