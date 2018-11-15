Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы выросла

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105830 просмотра

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7 марта, 17:42 • 143846 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. По итогам октября 2018 г. медианная цена на первичном рынке недвижимости показала рост в долларовом эквиваленте, и составила 834 дол./кв.м., что на 4,3 % выше значения в предыдущем месяце. Об этом свидетельствует аналитический обзор портала Address.ua, пишет УНН.

По мнению аналитиков, основными причинами увеличения стоимости стали увеличение цен на стройматериалы и строительно-монтажные работы, а также, увеличение стоимости связано с более высокой степенью готовности объектов.

Как правило, цена метра квадратного меняется в сторону повышения после того, как построена “коробка” здания, проведено благоустройство территории, и, когда здание введено в эксплуатацию. На сегодняшний день это является основными факторами изменения стоимости жилья.

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Напомним, недавно большинство застройщиков были вынуждены поднять цены на жилье. Эксперты не исключают, что в ближайшее время строительным компаниям придется пойти еще на одно повышение цен. На такой шаг застройщиков толкает рост стоимости стройматериалов, а также стоимости самих работ.

Как сообщал УНН, несмотря на повышение цен застройщики не ощущают снижение спроса на жилье. Тем более, что крупные застройщики, такие как например “Киевгорстрой”, предлагают инвесторам финансовые инструменты, облегчающие приобретение желаемого жилья. Речь идет о рассрочке, ипотеке, а также скидках при условии стопроцентной оплаты.

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