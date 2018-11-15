Середня вартість квадратного метра в новобудовах столиці зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. За підсумками жовтня 2018 р медіанна ціна на первинному ринку нерухомості показала зростання в доларовому еквіваленті, і становила 834 дол./кв.м., що на 4,3% вище значення в попередньому місяці. Про це свідчить аналітичний огляд порталу Address.ua, пише УНН.
На думку аналітиків, основними причинами збільшення вартості стало зростання цін на будматеріали і будівельно-монтажні роботи, а також, збільшення вартості пов'язане з більш високим ступенем готовності об'єктів.
Як правило, ціна метра квадратного змінюється в бік підвищення після того, як зведена "коробка" будинку, проведено благоустрій території, і, коли будівля введена в експлуатацію. На сьогодні це є основними факторами зміни вартості житла.
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Нагадаємо, нещодавно більшість забудовників були змушені підняти ціни на житло. Експерти не виключають, що найближчим часом будівельним компаніям доведеться піти ще на одне підвищення цін. На такий крок забудовників штовхає зростання вартості будматеріалів, а також вартості самих робіт.
Як повідомляв УНН, незважаючи на підвищення цін забудовники не відчувають зниження попиту на житло. Тим більше, що великі забудовники, такі як наприклад "Київміськбуд", пропонують інвесторам фінансові інструменти, що спрощує процедуру набуття бажаного житла. Йдеться про розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати.