Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киевской области стабилизировалась - эксперты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67798 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108678 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166608 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122222 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120025 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114345 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105449 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107327 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103781 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157567 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киевской области стабилизировалась - эксперты

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киевской области стабилизировалась - эксперты

Киев  •  УНН

 • 12637 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Цена на квадратный метр в новостройках пригорода столицы в марте 2017 остается стабильной. Об этом свидетельствует аналитика специализированного ресурса ЛУН.ua, сообщает УНН.

Так, в марте 2017 стоимость квадратного метра жилья в новостройках пригорода Киева составила 11 тыс. 900 грн (аналогичная цена была зафиксирована в феврале 2017 года).

При этом, по данным аналитиков, жилье в пригороде столицы, например, Броварах - остается почти вдвое дешевле, чем в Киеве.

В марте 2017 средняя стоимость квадратного метра в столице составила 22 тыс. 500 грн, что на 11 тыс. грн больше, чем средняя стоимость квадратного метра в Броварах.

Напомним, по результатам опроса, город Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах возводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.

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