Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киевской области стабилизировалась - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Цена на квадратный метр в новостройках пригорода столицы в марте 2017 остается стабильной. Об этом свидетельствует аналитика специализированного ресурса ЛУН.ua, сообщает УНН.
Так, в марте 2017 стоимость квадратного метра жилья в новостройках пригорода Киева составила 11 тыс. 900 грн (аналогичная цена была зафиксирована в феврале 2017 года).
При этом, по данным аналитиков, жилье в пригороде столицы, например, Броварах - остается почти вдвое дешевле, чем в Киеве.
В марте 2017 средняя стоимость квадратного метра в столице составила 22 тыс. 500 грн, что на 11 тыс. грн больше, чем средняя стоимость квадратного метра в Броварах.
Напомним, по результатам опроса, город Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах возводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.