Середня вартість квадратного метра у новобудовах Київщини стабілізувалася - експерти

Так, у березні 2017 року вартість квадратного метра житла у новобудовах передмістя Києва становила 11 тис. 900 грн (аналогічна ціна була зафіксована у лютому 2017 року).

При цьому, за даними аналітиків, житло у передмісті столиці, приміром, Броварах - залишається майже вдвічі дешевшим, ніж у Києві.

У березні 2017 року середня вартість квадратного метру у столиці становила 22 тис. 500 грн, що на 11 тис. грн більше, ніж середня вартість квадратного метру у Броварах.

Нагадаємо, за результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко).

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.