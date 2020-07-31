Середина месяца будет неблагоприятной для новых дел и важных решений: астролог дала прогноз на август

“Наконец-то мы дождались месяца, в котором нет ни затмений, ни важных для нашей с Вами деятельности ретроградных планет. С 1 по 3 августа — Луна растет и я рекомендую успеть запустить значимые в вашей жизни события 2 числа до 12 часов дня, а также уже на убывающей, но еще сильной в своем свете Луне, использовать 5 (кроме 11:13-13:08) и 6 августа. 3 августа в 18:58 — полнолуние”, — рассказывает астролог.

По ее словам, фазы Луны влияют на физическое самочувствие и психологическое состояние.

“В полнолуние всегда между Солнцем и Луной противостояние. Это как крайние положения в маятнике, поэтому, чем ближе к точному времени полнолуния — тем больше растет напряжение на уровне чувств, эмоций и физического самочувствия. Полнолуние проявляет эту эмоциональную неудовлетворенность, выносит ее из внутреннего мира на поверхность, чтобы мы могли ее осознать и начать решать эту проблему”, — отмечает Осипенко.

Она добавляет,что если человек, например, испытывает неудовлетворенность в личной жизни своим партнером по браку, то в полнолуние может проявиться реальный конфликт во взаимоотношениях.

“Я очень советую вам в каждое полнолуние года (а их бывает в году около 12-ти) искренне прощать хотя бы по одному человеку и постепенно освобождать внутри себя пространство для энергии радости, легкости и для жизненных сил. К точному моменту полнолуния подойдите с благодарностью за все, что дает вам жизнь и Вселенная. Это чувство сформирует благоприятные условия для проработки полнолуния”, — акцентирует внимание астролог.

Так, в точный момент полнолуния плюс-минус 5 минут необходимо думать только о добром и хорошем в своей жизни и в жизни родных вам людей. Искренне и с открытым сердцем желать всем людям счастья, мира в душе, любви в сердце.

“Энергия полной Луны делает ваши мыслеформы очень сильными и энергетически наполненными”, — отмечает она.

Астролог акцентирует внимание на том, что в период с 8-го по 12-е августа — Марс находится в соединении с Черной Луной.

“Не рекомендуется принимать важные решения и начинать новые проекты. Возможны ошибки, просчеты, конфликты. Кроме этого, с 10 по 13-е — Марс, а с 11-го по 24-е августа — Юпитер будут проходить по особым градусам, которые я называю градусами испытания трудностями. И рекомендую в этот период с 8-го по 24-е августа не начинать новых дел, так как в гороскопе их начала, будь-то регистрация бизнеса, дорогая покупка или рождение семьи — будет Марс или Юпитер в градусах, создающих проблемы, а не способствующих успеху и счастью. Если не получается отложить дела на более благоприятный период, то в крайнем случае используйте: 14 (до 14:20), 16, 17, 20, 21 (после 13:55), 22, 23 (после 13:15)”, — рекомендует Осипенко.

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Кроме этого, 19 августа в 5:41 нас ждет новолуние.

“Во вторник вечером перед новолунием хорошо будет подвести итоги прошедшему периоду, вспомнить прожитые события за предыдущий лунный месяц и найти слова и чувства искренней благодарности за мудрые уроки данного жизненного этапа. Можете написать письмо благодарности Вселенной. Моменты новолуний, полнолуний, солнечных и лунных затмений — происходят на всей Земле в единый момент. Они знаменуют собой начало нового цикла или этапа. И в этот особый космический момент мы с вами можем из месяца в месяц закладывать позитивную программу для будущих благоприятных перемен. И не только в нашей личной жизни, но и в жизни больших эгрегоров, например целых стран или всей Земли”, — сообщает она.

Поэтому рекомендуется в период хотя бы плюс-минус час от точного новолуния, постараться пребывать только в добром расположении духа, в состоянии спокойной радости, умиротворения и поддерживать эту добрую энергию в своем окружении.

“Новолуние — это на самом деле праздник — один цикл в природе завершается и начинается другой. И он всегда несет с собой новые надежды на лучшее будущее. Зажгите свечу. Плюс-минус 5 минут от точной фазы новолуния — самое уникальное и волшебное время. От всей своей души в этот важный момент желайте себе и всем вокруг здоровья, счастья и добра. То, что исходит от вас к вам и возвращается. Это духовный закон. Попробуйте и по-другому вам потом жить и не захочется”, — моветует астролог.

Затем наступает 1-й лунный день — который называется лампада или светильник. День создания мыслеобразов. Это время идеально подходит для формирования творческих замыслов и планов на лунный месяц вперед. И особенно благоприятен для этой духовной работы первый час после новолуния.

“Итак, в солнечные затмения, которые бывают два раза в году — формируйте задачи на пол года или на год вперед. А в каждое новолуние месяца — расписывайте план по дням на лунный месяц вперед. Солнце и Луна в этом гороскопе будут находиться в 27-м градусе Льва. Эта карта является стартовой точкой для всего лунного месяца. Знак Льва — символизирует самовыражение нашего личного Я в жизни и в деле, которое мы любим. Это знак щедрости, благородства, открытости миру.

Знак Солнца и света, проявленной любви к себе и окружающим. По Льву мы с радостью отдаем то, что любим и умеем. Но Лев — одиночка и ему трудно проявиться без поддержки окружающих его людей. Урок по Льву, который нам всем нужно усвоить в этот период — что мы не одни в этом мире, мы необходимая часть общества”, — подытоживает Осипенко.

По ее словам, не нужно обособляться или отделяться от коллектива, но можно взять на себя хоть небольшую ответственную задачу и вместе с другими людьми творить общую историю.

“На растущей Луне советую начинать дела: 26 (до 15:20), 28, 29, 31 августа. Хочу отметить здесь людей, рожденных с 17 по 21 августа, а также с 13 по 17 февраля, с 14 по 18 мая, с 16 по 20 ноября. Это главные наши герои месяца. Желаю этим людям проявить себя активно, смело, ответственно и мудро. Поддержку новолуния на лунный месяц вперед получат люди, рожденные с 13 по 17 апреля, с 15 по 19 июня, с 17 по 21 октября и с 15 по 19 декабря”, — добавляет она.