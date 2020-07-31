Середина месяца будет неблагоприятной для новых дел и важных решений: астролог дала прогноз на август

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 93509 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107509 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112370 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142649 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113828 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136644 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103181 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102710 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104966 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 70438 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 30189 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 53613 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

02:14 • 32784 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 40361 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 109428 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 142649 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 136644 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 388921 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 339469 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 73261 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 106269 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134579 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211695 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 238315 просмотра
Актуальное
Середина месяца будет неблагоприятной для новых дел и важных решений: астролог дала прогноз на август

Середина месяца будет неблагоприятной для новых дел и важных решений: астролог дала прогноз на август

Киев  •  УНН

 • 101664 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. С 8 по 24 августа не рекомендуется принимать важные решения, начинать новые дела, будь-то регистрация бизнеса, дорогая покупка или рождение семьи. Об этом корреспонденту УНН рассказала доктор астропсихологии, заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института в Дрездене, автор ежегодного издания “Астрологический календарь для Украины” Елена Осипенко.

“Наконец-то мы дождались месяца, в котором нет ни затмений, ни важных для нашей с Вами деятельности ретроградных планет. С 1 по 3 августа — Луна растет и я рекомендую успеть запустить значимые в вашей жизни события 2 числа до 12 часов дня, а также уже на убывающей, но еще сильной в своем свете Луне, использовать 5 (кроме 11:13-13:08) и 6 августа. 3 августа в 18:58 — полнолуние”, — рассказывает астролог.

По ее словам, фазы Луны влияют на физическое самочувствие и психологическое состояние.

“В полнолуние всегда между Солнцем и Луной противостояние. Это как крайние положения в маятнике, поэтому, чем ближе к точному времени полнолуния — тем больше растет напряжение на уровне чувств, эмоций и физического самочувствия. Полнолуние проявляет эту эмоциональную неудовлетворенность, выносит ее из внутреннего мира на поверхность, чтобы мы могли ее осознать и начать решать эту проблему”, — отмечает Осипенко.

Она добавляет,что если человек, например, испытывает неудовлетворенность в личной жизни своим партнером по браку, то в полнолуние может проявиться реальный конфликт во взаимоотношениях.

“Я очень советую вам в каждое полнолуние года (а их бывает в году около 12-ти) искренне прощать хотя бы по одному человеку и постепенно освобождать внутри себя пространство для энергии радости, легкости и для жизненных сил. К точному моменту полнолуния подойдите с благодарностью за все, что дает вам жизнь и Вселенная. Это чувство сформирует благоприятные условия для проработки полнолуния”, — акцентирует внимание астролог.

Так, в точный момент полнолуния плюс-минус 5 минут необходимо думать только о добром и хорошем в своей жизни и в жизни родных вам людей. Искренне и с открытым сердцем желать всем людям счастья, мира в душе, любви в сердце.

“Энергия полной Луны делает ваши мыслеформы очень сильными и энергетически наполненными”, — отмечает она.
Астролог акцентирует внимание на том, что в период с 8-го по 12-е августа — Марс находится в соединении с Черной Луной.

“Не рекомендуется принимать важные решения и начинать новые проекты. Возможны ошибки, просчеты, конфликты. Кроме этого, с 10 по 13-е — Марс, а с 11-го по 24-е августа — Юпитер будут проходить по особым градусам, которые я называю градусами испытания трудностями. И рекомендую в этот период с 8-го по 24-е августа не начинать новых дел, так как в гороскопе их начала, будь-то регистрация бизнеса, дорогая покупка или рождение семьи — будет Марс или Юпитер в градусах, создающих проблемы, а не способствующих успеху и счастью. Если не получается отложить дела на более благоприятный период, то в крайнем случае используйте: 14 (до 14:20), 16, 17, 20, 21 (после 13:55), 22, 23 (после 13:15)”, — рекомендует Осипенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что приготовила украинцам Белая металлическая Крыса: астропрогноз на 2020 год

Кроме этого, 19 августа в 5:41 нас ждет новолуние.

“Во вторник вечером перед новолунием хорошо будет подвести итоги прошедшему периоду, вспомнить прожитые события за предыдущий лунный месяц и найти слова и чувства искренней благодарности за мудрые уроки данного жизненного этапа. Можете написать письмо благодарности Вселенной. Моменты новолуний, полнолуний, солнечных и лунных затмений — происходят на всей Земле в единый момент. Они знаменуют собой начало нового цикла или этапа. И в этот особый космический момент мы с вами можем из месяца в месяц закладывать позитивную программу для будущих благоприятных перемен. И не только в нашей личной жизни, но и в жизни больших эгрегоров, например целых стран или всей Земли”, — сообщает она.

Поэтому рекомендуется в период хотя бы плюс-минус час от точного новолуния, постараться пребывать только в добром расположении духа, в состоянии спокойной радости, умиротворения и поддерживать эту добрую энергию в своем окружении.

“Новолуние — это на самом деле праздник — один цикл в природе завершается и начинается другой. И он всегда несет с собой новые надежды на лучшее будущее. Зажгите свечу. Плюс-минус 5 минут от точной фазы новолуния — самое уникальное и волшебное время. От всей своей души в этот важный момент желайте себе и всем вокруг здоровья, счастья и добра. То, что исходит от вас к вам и возвращается. Это духовный закон. Попробуйте и по-другому вам потом жить и не захочется”, — моветует астролог.

Затем наступает 1-й лунный день — который называется лампада или светильник. День создания мыслеобразов. Это время идеально подходит для формирования творческих замыслов и планов на лунный месяц вперед. И особенно благоприятен для этой духовной работы первый час после новолуния.

“Итак, в солнечные затмения, которые бывают два раза в году — формируйте задачи на пол года или на год вперед. А в каждое новолуние месяца — расписывайте план по дням на лунный месяц вперед. Солнце и Луна в этом гороскопе будут находиться в 27-м градусе Льва. Эта карта является стартовой точкой для всего лунного месяца. Знак Льва — символизирует самовыражение нашего личного Я в жизни и в деле, которое мы любим. Это знак щедрости, благородства, открытости миру.

Знак Солнца и света, проявленной любви к себе и окружающим. По Льву мы с радостью отдаем то, что любим и умеем. Но Лев — одиночка и ему трудно проявиться без поддержки окружающих его людей. Урок по Льву, который нам всем нужно усвоить в этот период — что мы не одни в этом мире, мы необходимая часть общества”, — подытоживает Осипенко.

По ее словам, не нужно обособляться или отделяться от коллектива, но можно взять на себя хоть небольшую ответственную задачу и вместе с другими людьми творить общую историю.

“На растущей Луне советую начинать дела: 26 (до 15:20), 28, 29, 31 августа. Хочу отметить здесь людей, рожденных с 17 по 21 августа, а также с 13 по 17 февраля, с 14 по 18 мая, с 16 по 20 ноября. Это главные наши герои месяца. Желаю этим людям проявить себя активно, смело, ответственно и мудро. Поддержку новолуния на лунный месяц вперед получат люди, рожденные с 13 по 17 апреля, с 15 по 19 июня, с 17 по 21 октября и с 15 по 19 декабря”, — добавляет она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы