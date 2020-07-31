Середина місяця буде несприятливою для нових справ та важливих рішень: астролог дала прогноз на серпень

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КИЇВ. 31 липня. УНН. З 8 по 24 серпня не рекомендується приймати важливі рішення, починати нові справи, будь-то реєстрація бізнесу, дорога покупка або народження сім'ї. Про це кореспонденту УНН розповіла доктор астропсихології, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту в Дрездені, автор щорічного видання "Астрологічний календар для України" Олена Осипенко.

"Нарешті ми дочекалися місяці, в якому немає ні затемнень, ні важливих для нашої з Вами діяльності ретроградних планет. З 1 по 3 серпня - Місяць росте і я рекомендую встигнути запустити значущі у вашому житті події 2 числа до 12 години дня, а також вже на спадаючому але ще сильному в своєму світлі Місяці, використовувати 5 (крім 11:13-13:08) і 6 серпня. 3 серпня о 18:58 - повний місяць", - розповідає астролог.

За її словами, фази Місяця впливають на фізичне самопочуття та психологічний стан.

"У повний місяць завжди між Сонцем і Місяцем протистояння. Це як крайні положення в маятнику, тому, чим ближче до точного часу повного місяця - тим більше зростає напруга на рівні почуттів, емоцій і фізичного самопочуття. Повний місяць проявляє цю емоційну незадоволеність, виносить її з внутрішнього світу на поверхню, щоб ми могли її усвідомити і почати вирішувати цю проблему", - зазначає Осипенко.

Вона додає, що якщо людина, наприклад, відчуває незадоволеність в особистому житті своїм партнером по шлюбу, то в повний місяць може проявитися реальний конфлікт у взаєминах.

"Я дуже раджу вам в кожен повний місяць року (а їх буває в році близько 12-ти) щиро прощати хоча б по одній людині і поступово звільняти всередині себе простір для енергії радості, легкості і для життєвих сил. До точного моменту повного місяця підійдіть з вдячністю за все, що дає вам життя і Всесвіт. Це почуття сформує сприятливі умови для опрацювання повного місяця", - акцентує увагу астролог.

Так, в точний момент повного місяця плюс-мінус 5 хвилин необхідно думати тільки про добре і хороше в своєму житті і в житті рідних вам людей. Щиро і з відкритим серцем бажати всім людям щастя, миру в душі, любові в серці.

"Енергія повного Місяця робить ваші мислеформи дуже сильними і енергетично наповненими", - відзначає вона.
Астролог акцентує увагу на тому, що в період з 8-го по 12-е серпня - Марс знаходиться в з'єднанні з Чорним Місяцем.

"Не рекомендується приймати важливі рішення і починати нові проекти. Можливі помилки, прорахунки, конфлікти. Крім цього, з 10 по 13-е - Марс, а з 11-го по 24-е серпня - Юпітер будуть проходити особливими градусами, які я називаю градусами випробування труднощами. І рекомендую в цей період з 8-го по 24-е серпня не починати нових справ, так як в гороскопі їх початку, будь-то реєстрація бізнесу, дорога покупка або народження сім'ї - буде Марс або Юпітер в градусах, що створюють проблеми, а не сприяють успіху і щастю. Якщо не виходить відкласти справи на більш сприятливий період, то в крайньому випадку використовуйте: 14 (до 14:20), 16, 17, 20, 21 (після 13:55), 22, 23 (після 13:15) серпня", - рекомендує Осипенко.

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Крім цього, 19 серпня в 5:41 нас чекає новий Місяць.

"У вівторок ввечері перед новим Місяцем добре буде підбити підсумки минулого періоду, згадати прожиті події за попередній місячний цикл і знайти слова і почуття щирої вдячності за мудрі уроки даного життєвого етапу. Можете написати лист подяки Всесвіту. Моменти нового Місяця, повних Місяців, сонячних і місячних затемнень - відбуваються на всій Землі в єдиний момент. Вони знаменують собою початок нового циклу або етапу. І в цей особливий космічний момент ми з вами можемо з місяця в місяць закладати позитивну програму для майбутніх сприятливих змін. І не тільки в нашому особистому житті, а й у житті великих егрегор, наприклад цілих країн або всієї Землі", - повідомляє вона.

Тому рекомендується в період хоча б плюс-мінус година від точного молодика, постаратися перебувати тільки в доброму настрої, в стані спокійної радості, умиротворення і підтримувати цю добру енергію в своєму оточенні.

"Новий Місяць - це насправді свято - один цикл в природі завершується і починається інший. І він завжди несе з собою нові надії на краще майбутнє. Запаліть свічку. Плюс-мінус 5 хвилин від точної фази молодика - найунікальніший і чарівний час. Від усієї своєї душі в цей важливий момент бажайте собі і всім навколо здоров'я, щастя і добра. Те, що виходить від вас до вас і повертається. Це духовний закон. Спробуйте і по-іншому вам потім жити і не захочеться", - радить астролог.

Потім настає 1-й місячний день - який називається лампада або світильник. День створення мислеобразів. Це час ідеально підходить для формування творчих задумів і планів на місячний місяць вперед. І особливо сприятлива для цієї духовної роботи перша година після молодика.

"Отже, в сонячні затемнення, які бувають два рази на рік - формуйте завдання на пів року або на рік вперед. А в кожний молодик місяця - розписуйте план по днях на місячний цикл вперед. Сонце і Місяць в цьому гороскопі будуть знаходитися в 27-му градусі Лева. Ця карта є стартовою точкою для всього місяця за місячним календарем. Знак Лева - символізує самовираження нашого особистого Я в житті і в справі, яке ми любимо. Це знак щедрості, благородства, відкритості світу.

Знак Сонця і світла, проявленої любові до себе і оточуючих. За Льева ми з радістю віддаємо те, що любимо і вміємо. Але Лев - одинак і йому важко проявитися без підтримки оточуючих його людей. Урок Лева, який нам всім потрібно засвоїти в цей період - що ми не одні в цьому світі, ми необхідна частина суспільства", - підсумовує Осипенко.

За її словами, не потрібно відокремлюватися або відділятися від колективу, але можна взяти на себе хоч невелику відповідальне завдання і разом з іншими людьми творити спільну історію.

"На зростаючому Місяці раджу починати справи: 26 (до 15:20), 28, 29, 31 серпня. Хочу відзначити тут людей, народжених з 17 по 21 серпня, а також з 13 по 17 лютого, з 14 по 18 травня, з 16 по 20 листопада. Це головні наші герої місяці. Бажаю цим людям проявити себе активно, сміливо, відповідально і мудро. Підтримку молодого Місяця на місячний місяць вперед отримають люди, народжені з 13 по 17 квітня, з 15 по 19 червня, з 17 по 21 жовтня і з 15 по 19 грудня", - додає вона.

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