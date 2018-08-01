Среди версий нападения на херсонскую чиновницу - бытовой конфликт

"Екатерина официально не замужем, но она проживает с мужем. В последнее время они очень ссорились. Гандзюк особенно об этом не распространялась, но все об этом знали. Знали, что ситуация очень напряженная", - рассказала коллега Гандзюк.

В то же время, если о напряженной ситуации в семье Гандзюк чиновники говорят довольно охотно, хотя и на правах анонимности, то об угрозах, которые поступали в адрес потерпевшей - не слышали. Считают, что со следствием Гандзюк не сотрудничает, ведь не желает выносить "сор из избы".

Саму пострадавшую коллеги описывают, как довольно боевую и даже конфликтную.

Собеседник близкий к следствию подтвердил, что среди версий, которые сейчас есть в разработке и есть и бытовая. На высокую вероятность именно бытового конфликта в этом деле указывают еще ряд обстоятельств. В частности, следователи подчеркивают, что нападающий на женщину себя не скрывал. Нападение совершил под камерами в дневное время. Он не скрывал лицо, спокойно подошел к потерпевшей сзади, и сделал все возможное, чтобы она могла его опознать. Отказ Гандзюк от дачи показаний по делу, также может указывать на то, что она узнала нападавшего, но не готова о нем рассказывать на всю страну.

Как стало известно УНН, от дачи показаний пока отказывается и гражданский муж Екатерины, не объясняя при этом причин.

Напомним, ранее СМИ предполагали, что нападение на Гандзюк может быть следствием криминальных разборок в городе. В Херсоне сегодня происходит настоящая борьба между местными олигархическими кланами за влияние на работу мэрии и распределение бюджетных средств. В самой же мэрии - тоже неспокойно. Ряд ее представителей являются фигурантами коррупционных уголовных производств. Поэтому, не исключено, что своей активной позицией "по каждому вопросу" Екатерина могла спровоцировать на себя "месть" от своих же коллег, о сделках которых была как минимум "в курсе".