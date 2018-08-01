Среди версий нападения на херсонскую чиновницу - бытовой конфликт
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 1 августа. УНН. Управляющая делами исполкома Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которую 31 июля неизвестный облил кислотой, находится в больнице и отказывается от дачи показаний следственным органам. Вероятно основанием такого решения потерпевшей стало то, что нападение на нее было совершено на почве бытового конфликта. Такого мнения придерживаются коллеги потерпевшей, пишет УНН.
"Екатерина официально не замужем, но она проживает с мужем. В последнее время они очень ссорились. Гандзюк особенно об этом не распространялась, но все об этом знали. Знали, что ситуация очень напряженная", - рассказала коллега Гандзюк.
В то же время, если о напряженной ситуации в семье Гандзюк чиновники говорят довольно охотно, хотя и на правах анонимности, то об угрозах, которые поступали в адрес потерпевшей - не слышали. Считают, что со следствием Гандзюк не сотрудничает, ведь не желает выносить "сор из избы".
Саму пострадавшую коллеги описывают, как довольно боевую и даже конфликтную.
Собеседник близкий к следствию подтвердил, что среди версий, которые сейчас есть в разработке и есть и бытовая. На высокую вероятность именно бытового конфликта в этом деле указывают еще ряд обстоятельств. В частности, следователи подчеркивают, что нападающий на женщину себя не скрывал. Нападение совершил под камерами в дневное время. Он не скрывал лицо, спокойно подошел к потерпевшей сзади, и сделал все возможное, чтобы она могла его опознать. Отказ Гандзюк от дачи показаний по делу, также может указывать на то, что она узнала нападавшего, но не готова о нем рассказывать на всю страну.
Как стало известно УНН, от дачи показаний пока отказывается и гражданский муж Екатерины, не объясняя при этом причин.
Напомним, ранее СМИ предполагали, что нападение на Гандзюк может быть следствием криминальных разборок в городе. В Херсоне сегодня происходит настоящая борьба между местными олигархическими кланами за влияние на работу мэрии и распределение бюджетных средств. В самой же мэрии - тоже неспокойно. Ряд ее представителей являются фигурантами коррупционных уголовных производств. Поэтому, не исключено, что своей активной позицией "по каждому вопросу" Екатерина могла спровоцировать на себя "месть" от своих же коллег, о сделках которых была как минимум "в курсе".