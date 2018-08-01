Серед версій нападу на херсонську чиновницю – побутовий конфлікт

“Катерина офіційно не одружена, але вона проживає з чоловіком. Останнім часом вони дуже сварилися. Гандзюк особливо про це не розповсюджувалася, але всі про це знали. Знали, що ситуація дуже напружена”, — розповіла колега Гандзюк.

Водночас, якщо про напружену ситуацію у сім’ї Гандзюк чиновники говорять доволі охоче, хоч і на правах анонімності, то про погрози, які б надходили на адресу потерпілої — не чули. Вважають, що зі слідство Гандзюк не співпрацює, адже не бажає виносити “сміття з хати”.

Саму потерпілу колеги описують, як доволі бойову та навіть конфліктну.

Співрозмовник близький до слідства підтвердив, що серед версій, які наразі є у розробці і є і побутова. На високу ймовірність саме побутового конфлікту у цій справі вказують ще низка обставин. Зокрема, слідчі підкреслюють, що нападаючий на жінку себе не приховував. Напад вчинив під камерами у денний час. Він не ховав обличчя, спокійно підійшов по потерпілої ззаду, і зробив все можливе, аби вона могла його пізнати. Відмова Гандзюк від дачі свідчень по справі, також може вказувати на те, що вона пізнала нападника, але не готова про нього розповідати на всю країну.

Як стало відомо УНН, від дачі показів наразі відмовляється і цивільний чоловік Катерини, не пояснюючи при цьому причин.

Нагадаємо, раніше ЗМІ припускали, що напад на Гандзюк може бути наслідком кримінальних розборок у місті. У Херсоні сьогодні відбувається справжня боротьба між місцевими олігархічними кланами за вплив на роботу мерії та розподіл бюджетних коштів. У самій же мерії — теж неспокійно. Ряд її представників є фігурантами корупційних кримінальних проваджень. Тож, не виключно, що своєю активної позицією “по кожному питанню” Катерина могла спровокувати на себе “помсту” від своїх же колег, про оборудки яких була щонайменше “в курсі”.