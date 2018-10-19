Среди украинских спасателей ширится флешмоб в поддержку бездомных животных

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 44589 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113292 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121323 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160545 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150208 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139248 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129725 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176315 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118217 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141747 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Среди украинских спасателей ширится флешмоб в поддержку бездомных животных

Среди украинских спасателей ширится флешмоб в поддержку бездомных животных

Киев  •  УНН

 • 46204 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Закарпатские спасатели приняли эстафету добра от коллег из Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и отсняли невероятную фотосессию с четвероногими друзьями. Об этом спасатели из Закарпатья сообщили на своей странице в Facebook, передает УНН.

Спасатели Закарпатья совместно с приютом для животных "Барбос" начали акцию добра и милосердия "Чрезвычайные животные от спасателей".

Каждую неделю они планируют публиковать истории о пушистых питомцах "Барбоса" и просить неравнодушных приютить в своем доме пушистого друга.

"Если вы хотите, чтобы вас ждали дома, радовались и целовали не за что-то, а только за то, что вы просто есть, - тогда вам надо взять домой животное. Большие и малые, взрослые и совсем юные, эти собаки и кошки мечтают об одном - свою постоянную и верную семью! Все они стерилизованы, привиты и здоровы. Возможно, они и не имеют родителей-чемпионов и собственных выставочных медалей, однако их истинном сердцу и преданности могут позавидовать и породистые собаки и кошки! Подарите счастье им и себе, приютите животное из "Барбоса", - призвали спасатели.

Напомним, во Львове состоялся марш за права животных.

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