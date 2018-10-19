Среди украинских спасателей ширится флешмоб в поддержку бездомных животных

Спасатели Закарпатья совместно с приютом для животных "Барбос" начали акцию добра и милосердия "Чрезвычайные животные от спасателей".

Каждую неделю они планируют публиковать истории о пушистых питомцах "Барбоса" и просить неравнодушных приютить в своем доме пушистого друга.

"Если вы хотите, чтобы вас ждали дома, радовались и целовали не за что-то, а только за то, что вы просто есть, - тогда вам надо взять домой животное. Большие и малые, взрослые и совсем юные, эти собаки и кошки мечтают об одном - свою постоянную и верную семью! Все они стерилизованы, привиты и здоровы. Возможно, они и не имеют родителей-чемпионов и собственных выставочных медалей, однако их истинном сердцу и преданности могут позавидовать и породистые собаки и кошки! Подарите счастье им и себе, приютите животное из "Барбоса", - призвали спасатели.

Напомним, во Львове состоялся марш за права животных.