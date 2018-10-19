Серед українських рятувальників шириться флешмоб на підтримку безпритульних тварин

Рятувальники Закарпаття спільно з притулком для тварин "Барбос" розпочали акцію добра та милосердя "Надзвичайні тварини від рятувальників".

Щотижня вони планують публікувати історії про пухнастих вихованців "Барбосу" та проситимуть небайдужих прихистити в своєму домі пухнастого друга.

"Якщо ви хочете, аби на вас чекали вдома, раділи й цілували не за щось, а лише за те, що ви просто є, - тоді вам треба взяти додому тварину. Великі і малі, дорослі і зовсім юні, ці собаки та коти мріють про одне - свою постійну та вірну сім’ю! Всі вони стерилізовані, щеплені та здорові. Можливо, вони і не мають батьків-чемпіонів та власних виставкових медалей, однак їх щирому серцю та відданості можуть позаздрити і породисті собаки та коти! Подаруйте щастя їм та собі, прихистіть тварину з "Барбосу", - закликали рятувальники.

Нагадаємо, у Львові відбувся марш за права тварин.