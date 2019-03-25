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Среди участников боевых действий стартует новый сезон футбольных соревнований - ФФУ

Киев • УНН

 • 7266 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Вскоре под эгидой Федерации футбола Украины стартует Открытый чемпионат Украины Героев АТО. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Среди участников боевых действий стартует новый сезон футбольных соревнований - ФФУ

Ранее Открытый чемпионат Украины Героев АТО проходил отдельно от чемпионата Кубка Героев АТО-2019. Сейчас же турниры планируют объединить в единый чемпионат среди участников боевых действий.

“Такую инициативу уже поддержали и уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, и министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз”, — сообщили в Федерации.

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Так, Свириденко считает, что “чемпионаты по футболу, которые проводятся под эгидой Федерации футбола Украины, а именно — Открытый чемпионат Украины Героев АТО и Кубок Героев АТО, уместно было бы проводить ежегодно как единственное футбольное мероприятие для всех героев АТО/ООС”.

“По мнению Ирины Фриз, такое объединение будет способствовать качественной организации и проведению соревнований, большему охвату лиц, нуждающихся в реабилитации после выполнения задач по назначению, предотвращению коммерциализации и политизации футбольных мероприятий с участием действующих военнослужащих ведомств сектора безопасности и обороны Украины, уменьшению нагрузки на воинские части, на базе которых сформированы команды, играющие в двух чемпионатах”, - сообщили в ФФУ, добавив, что Федерация во главе с Павелко с 2014 года поддерживает все соревнования, что проводятся среди команд, сформированных из защитников Украины.

“Ведь главная цель ФФУ — это, в том числе, всесторонняя помощь участникам боевых действий”, — резюмировали в Федерации.

Напомним, накануне, ветераны АТО попросили ФФУ объединить два футбольных чемпионата среди защитников Украины в один.

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