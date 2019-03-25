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Серед учасників бойових дій стартує новий сезон футбольних змагань — ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Невдовзі під егідою Федерації футболу України стартує Відкритий чемпіонат України Героїв АТО. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

Серед учасників бойових дій стартує новий сезон футбольних змагань — ФФУ

Минулі роки Відкритий чемпіонат України Героїв АТО проходив окремо від чемпіонату Кубку Героїв АТО-2019. Зараз же турніри планують об’єднати в єдиний чемпіонат серед учасників бойових дій.

“Таку ініціативу вже підтримали й уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, і міністр у справах ветеранів України Ірина Фріз”, — повідомили у Федерації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко прокоментував нічию у матчі “Україна-Португалія”

Так, Свириденко вважає, що “чемпіонати з футболу, які проводяться під егідою Федерації футболу України, а саме — Відкритий чемпіонат України Героїв АТО та Кубок Героїв АТО, доречно було б проводити щорічно як єдиний футбольний захід для всіх героїв АТО/ООС”.

“На переконання Ірини Фріз, таке об’єднання сприятиме якісній організації та проведенню змагань, більшому охопленню осіб, які потребують реабілітації після виконання завдань за призначенням, запобіганню комерціалізації та політизації футбольних заходів за участі чинних військовослужбовців відомств сектору безпеки та оборони України, зменшенню навантаження на військові частини, на базі яких сформовані команди, що грають у двох чемпіонатах”, — повідомили у ФФУ, додавши, що Федерація на чолі з Павелко з 2014 року підтримує усі змагання, які проводяться серед команд, сформованих із захисників України.

“Адже головна мета ФФУ — це, у тому числі, всебічна допомога учасникам бойових дій”, — резюмували у Федерації.

Нагадаємо, напередодні, ветерани АТО попросили ФФУ об’єднати два футбольних чемпіонати серед захисників України в один. 

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