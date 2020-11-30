Сербия передумала высылать посла Черногории
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сербия отменила решение о высылке посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича. Об этом сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила после встречи с президентом и министром иностранных дел в воскресенье, 29 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.
Венская конвенция о дипломатических сношениях важная, "но наша дружба с Черногорией важнее", отметила Брнабич.
"Любое дальнейшее обострение положения сербов в Черногории не в наших или их интересах", - подчеркнула премьер-министр. Она выразила надежду на то, что отмена решения о высылке дипломата "будет истолковано как акт доброй воли", а оба государства продолжат улучшать отношения.
Сербия днем ранее объявила посла Черногории персоной нон грата по принципу взаимности после того, как черногорские власти распорядились выслать сербского посла Владимира Божовича.
До провозглашения независимости в 2006 году Черногория входила в состав конфедеративного государства Сербия и Черногория. И Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Европейский Союз.