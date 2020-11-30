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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104785 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109847 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Сербия передумала высылать посла Черногории

Сербия передумала высылать посла Черногории

Киев  •  УНН

 • 9001 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сербия отменила решение о высылке посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича. Об этом сербский премьер-министр Ана Брнабич сообщила после встречи с президентом и министром иностранных дел в воскресенье, 29 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Венская конвенция о дипломатических сношениях важная, "но наша дружба с Черногорией важнее", отметила Брнабич.

"Любое дальнейшее обострение положения сербов в Черногории не в наших или их интересах", - подчеркнула премьер-министр. Она выразила надежду на то, что отмена решения о высылке дипломата "будет истолковано как акт доброй воли", а оба государства продолжат улучшать отношения.

Сербия днем ранее объявила посла Черногории персоной нон грата по принципу взаимности после того, как черногорские власти распорядились выслать сербского посла Владимира Божовича.

До провозглашения независимости в 2006 году Черногория входила в состав конфедеративного государства Сербия и Черногория. И Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Европейский Союз.

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