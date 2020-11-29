Сербія і Чорногорія вислали послів один одного
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сербське Міністерство закордонних справ зажадало у посла Чорногорії в республіці Тарзана Мілошевича покинути країну. Так МЗС Сербії відповів на аналогічне рішення Чорногорії щодо сербського посла. Рішення МЗС опубліковано на його сайті, передає УНН.
Зовнішньополітичне відомство Чорногорії 28 листопада оголосило сербського посла Володимира Божовіча персоною нон-гранта і попросило його виїхати з Чорногорії. Причиною стали слова дипломата про легітимність Скупщини в Подгориці 1918 року.
Чорногорський МЗС вказав, що в 2018 році парламент Чорногорії скасував рішення Подгорицької скупщини, тому висловлювання посла Сербії про її легітимності принижують чорногорський парламент і не відповідають стандартам дипломатії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Глава МВС Болівії просить вислати з країни іспанських дипломатів
У відповідь сербський МЗС оголосив персоною нон-гранта посла Чорногорії і дав йому 72 години на виїзд за межі Сербії.
Нагадаємо, перед парламентськими виборами у Чорногорії пройшли масові просербські демонстрації.