Сербія і Чорногорія вислали послів один одного

Зовнішньополітичне відомство Чорногорії 28 листопада оголосило сербського посла Володимира Божовіча персоною нон-гранта і попросило його виїхати з Чорногорії. Причиною стали слова дипломата про легітимність Скупщини в Подгориці 1918 року.

Чорногорський МЗС вказав, що в 2018 році парламент Чорногорії скасував рішення Подгорицької скупщини, тому висловлювання посла Сербії про її легітимності принижують чорногорський парламент і не відповідають стандартам дипломатії.

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У відповідь сербський МЗС оголосив персоною нон-гранта посла Чорногорії і дав йому 72 години на виїзд за межі Сербії.

Нагадаємо, перед парламентськими виборами у Чорногорії пройшли масові просербські демонстрації.