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Глава МВС Болівії просить вислати з країни іспанських дипломатів

Глава МВС Болівії просить вислати з країни іспанських дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Іспанські дипломати, які причетні до інциденту біля резиденції посла Мексики в Ла-Пасі, повинні покинути Болівію. Таку думку висловив для газети Pagina Siete міністр внутрішніх справ Болівії Артуро Мурільо, передає УНН.

У п’ятницю поліція країни не пустила в резиденцію посла Мексики в Ла-Пасі, якого супроводжували повірені у справах Іспанії в Болівії. За версією відомства, люди, які намагалися проникнути в будівлю разом з дипломатом, приховували обличчя від правоохоронних органів.

“Я особисто буду просити президента і міністра закордонних справ, щоб вони попросили, щоб ці люди покинули країну. Вони не можуть приїжджати і робити, що хочуть”, — наводить його слова газета.

На думку Мурільо, Болівію повинні покинути не всі іспанські дипломати, а ті, “хто образив болівійців”.

Як вважає влада Болівії, дії співробітників посольства Іспанії є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини та зловживанням дипломатичним імунітетом. Глава МЗС Болівії Карен Лонгарік на пресконференції заявила, що країна направить Іспанії ноту. МЗС Іспанії повідомив, що почав розслідування інциденту.

Інцидент у резиденції стався на тлі загострення відносин між урядом Мексики і тимчасовою владою Болівії. Глава мексиканського зовнішньополітичного відомства Марсело Ебрард в четвер повідомив, що його країна має намір звернутися до міжнародної судової інстанції зі скаргою на дії правоохоронних органів Болівії, співробітники яких виставили оточення навколо посольства республіки в Ла-Пасі, на території якого отримали притулок кілька болівійських ексміністрів. Тимчасова влада видала щодо них ордер на арешт за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і тероризмі.

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