Поліція Болівії закликала Мексику видати ексміністрів, що знаходяться в її посольстві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Влада Мексики має видати колишніх членів уряду Болівії, що перебувають під слідством та ховаються у наданому посольством Мексики притулку в Ла-Пасі. Таку думку висловив у вівторок глава поліції Ла-Паса Вільям Кордеро, повідомляє Agencia Boliviana de Información, передає УНН.
“Я не вважаю, що співробітники посольства Мексики можуть відчувати себе загнаними в пастку. Їм би слід було співпрацювати з болівійським правосуддям і видати осіб, які отримали притулок на території дипмісії”, — сказав Кордеро.
За словами Кордеро, в посольстві Мексики ховаються ексміністр при президенті Хуані Кінтана, ексміністр культури Вільма Аланока, ексміністр юстиції Ектор Арсе і ексміністр оборони Хав’єр Савалета. Як зазначає агентство, колишні чиновники підозрюються в підбурюванні до заколоту і тероризмі.
Раніше МЗС Мексики висловиво стурбованість у зв’язку з “надмірною присутністю” представників болівійської розвідки і служб безпеки у мексиканського посольства в Болівії.
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