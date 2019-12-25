Полиция Боливии призвала Мексику выдать экс-министров, находящихся в ее посольстве
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Власти Мексики должны выдать бывших членов правительства Боливии, находящихся под следствием и прячущихся в предоставленном посольством Мексики убежище в Ла-Пасе. Такое мнение высказал во вторник глава полиции Ла-Паса Уильям Кордеро, сообщает Agencia Boliviana de Información, передает УНН.
“Я не считаю, что сотрудники посольства Мексики могут чувствовать себя загнанными в ловушку. Им бы следовало сотрудничать с боливийским правосудием и выдать лиц, получивших убежище на территории дипмиссии”, — сказал Кордеро.
По словам Кордеро, в посольстве Мексики скрываются экс-министр при президенте Хуане Кинтане, экс-министр культуры Вильма Аланока, экс-министр юстиции Эктор Арсе и экс-министр обороны Хавьер Савалета. Как отмечает агентство, бывшие чиновники подозреваются в подстрекательстве к мятежу и терроризме.
Ранее МИД Мексики выразил обеспокоенность в связи с “чрезмерным присутствием” представителей боливийской разведки и служб безопасности у мексиканского посольства в Боливии.
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