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Глава МВД Боливии просит выслать из страны испанских дипломатов

Глава МВД Боливии просит выслать из страны испанских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 13226 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Испанские дипломаты, что причастные к инциденту у резиденции посла Мексики в Ла-Пасе, должны покинуть Боливию. Такое мнение высказал для газеты Pagina Siete министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо, передает УНН.

В пятницу полиция страны не пустила в резиденцию посла Мексики в Ла-Пасе, которого сопровождали поверенные в делах Испании в Боливии. По версии ведомства, люди, которые пытались проникнуть в здание вместе с дипломатом, скрывали лицо от правоохранительных органов.

“Я лично буду просить президента и министра иностранных дел, чтобы они попросили, чтобы эти люди покинули страну. Они не могут приезжать и делать, что хотят”, — приводит слова министра газета.

По мнению Мурильо, Боливию должны покинуть не все испанские дипломаты, а те, “кто оскорбил боливийцев”.

Как считают власти Боливии, действия сотрудников посольства Испании является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях и злоупотреблением дипломатическим иммунитетом. Глава МИД Боливии Карен Лонгарик на пресс-конференции заявила, что страна направит Испании соответственную дипломатическую ноту. МИД Испании сообщил, что начал расследование инцидента.

Инцидент в резиденции произошел на фоне обострения отношений между правительством Мексики и временной властью Боливии. Глава мексиканского внешнеполитического ведомства Марсело Эбрард в четверг сообщил, что его страна намерена обратиться к международной судебной инстанции с жалобой на действия правоохранительных органов Боливии, сотрудники которых выставили оцепление вокруг посольства республики в Ла-Пасе, на территории которого получили убежище несколько боливийских экс-министров. Временная власть выдала на них ордер на арест по обвинению в подстрекательстве к мятежу и терроризме.

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