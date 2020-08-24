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Перед парламентськими виборами у Чорногорії пройшли масові просербські демонстрації

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Масові протести чорногорських вірян, які виступають проти “утиску Сербської православної церкви (СПЦ) в країні”, пройшли в неділю в Подгориці і багатьох інших містах напередодні парламентських виборів, призначених на 30 серпня. Трансляцію маніфестацій вели численні віряни в соцмережах, а також ряд опозиційних порталів, включаючи IN4S, передає УНН.

Перед парламентськими виборами у Чорногорії пройшли масові просербські демонстрації

За даними цього порталу, ходи почалися з раннього ранку, проте найбільшу колону, що йшла з другого за величиною міста Нікшича в столицю країни, заблокувала чорногорська поліція.

Правоохоронці пояснювали свої дії “боротьбою з коронавірусом”. Однак після багатогодинного протистояння учасників протесту і поліцейських блокада автотрас була знята, а демонстранти приблизно о 23:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом понеділка) прибули в центр столиці до храму Воскресіння Христового. Там перед присутніми виступив лідер опозиційної коаліції Здравко Крівокапіч.

“Влада намагалася сьогодні перешкодити мені прибути сюди, щоб виступити перед вами, вони заборонили проїзд учасникам автопротесту, але відновилися протестні ходи вірян, яких вони не очікували. Наша перемога неминуча, ми боремося за майбутнє всіх громадян Чорногорії, і 30 серпня стане днем нашої перемоги. Згідно з опитуваннями, опозиція має підтримку, яка дасть їй 52 місця в парламенті (з 81). Зараз прошу вас мирно розійтися по своїх домівках, але спочатку щиро дякую вам за те, що прийшли. Нехай молитва об’єднає нас ”, - заявив Крівокапіч, після чого натовп в один голос прочитала молитву “Отче наш”. Громадяни скандували: “Сербія і Чорногорія — одна сім’я”, “Перемога, перемога”, “Не віддамо святині”. Також чулися гасла зі звинуваченнями на адресу президента Міло Джукановича, який перебуває при владі 29 років.

Раніше, президент Чорногорії заявив про наміри “поліпшити відносини з Росією”.

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