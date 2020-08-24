Перед парламентскими выборами в Черногории прошли массовые просербские демонстрации

По данным этого портала, шествия начались с раннего утра, однако самую большую колонну, шедшую из второго по величине города Никшича в столицу страны, заблокировала черногорская полиция.

Правоохранители объясняли свои действия “борьбой с коронавирусом”. Однако после многочасового противостояния участников протеста и полицейских блокада автотрасс была снята, а демонстранты примерно в 23:00 по местному времени (00:00 по киевскому времени понедельника) прибыли в центр столицы к храму Воскресения Христова. Там перед собравшимися выступил лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич.

“Власти пытались сегодня помешать мне прибыть сюда, чтобы выступить перед вами, они запретили проезд участникам автопротестов, но возобновились протестные шествия верующих, которых они не ожидали. Наша победа неизбежна, мы боремся за будущее всех граждан Черногории, и 30 августа станет днем нашей победы. Согласно опросам, оппозиция имеет поддержку, которая даст ей 52 места в парламенте (из 81). Сейчас прошу вас мирно разойтись по своим домам, но сначала искренне благодарю вас за то, что пришли. Пусть молитва объединит нас”, — заявил Кривокапич, после чего толпа в один голос прочитала молитву “Отче наш”. Граждане скандировали: “Сербия и Черногория — одна семья”, “Победа, победа”, “Не отдадим святыни”. Также слышались лозунги с обвинениями в адрес президента Мило Джукановича, который находится у власти 29 лет.

Ранее, президент Черногории заявил о намерениях “улучшить отношения с Россией”.