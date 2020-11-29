Сербия и Черногория выслали послов друг друга
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сербское Министерство иностранных дел потребовало у посла Черногории в республике Тарзана Милошевича покинуть страну. Так МИД Сербии ответил на аналогичное решение Черногории касательно сербского посла. Решение МИД опубликовано на его сайте, передает УНН.
Внешнеполитическое ведомство Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон-гранта и попросило его выехать из Черногории. Причиной стали слова дипломата о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года.
Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент Черногории отменил решение Подгорицкой Скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о ее легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.
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В ответ сербский МИД объявил персоной нон-гранта посла Черногории и дал ему 72 часа на выезд за пределы Сербии.
Напомним, перед парламентскими выборами в Черногории прошли массовые просербской демонстрации.