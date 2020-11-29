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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 42216 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 68578 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104777 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109843 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123038 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Сербия и Черногория выслали послов друг друга

Сербия и Черногория выслали послов друг друга

Киев  •  УНН

 • 13288 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сербское Министерство иностранных дел потребовало у посла Черногории в республике Тарзана Милошевича покинуть страну. Так МИД Сербии ответил на аналогичное решение Черногории касательно сербского посла. Решение МИД опубликовано на его сайте, передает УНН.

Внешнеполитическое ведомство Черногории 28 ноября объявило сербского посла Владимира Божовича персоной нон-гранта и попросило его выехать из Черногории. Причиной стали слова дипломата о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года.

Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент Черногории отменил решение Подгорицкой Скупщины, поэтому высказывания посла Сербии о ее легитимности унижают черногорский парламент и не соответствуют стандартам дипломатии.

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В ответ сербский МИД объявил персоной нон-гранта посла Черногории и дал ему 72 часа на выезд за пределы Сербии.

Напомним, перед парламентскими выборами в Черногории прошли массовые просербской демонстрации.

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