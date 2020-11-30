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Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сербія скасувала рішення про висилку посла Чорногорії в Бєлграді Тарзана Мілошевича. Про це сербський прем'єр-міністр Ана Брнабіч повідомила після зустрічі з президентом і міністром закордонних справ у неділю, 29 листопада, передає УНН із посиланням на DW. 

Віденська конвенція про дипломатичні відносини важлива, “але наша дружба з Чорногорією важливіше”, зазначила Брнабіч.

“Будь-яке подальше загострення становища сербів в Чорногорії не в наших або їх інтересах”, — підкреслила прем’єр-міністр. Вона висловила надію на те, що скасування рішення про висилку дипломата “буде витлумачене як акт доброї волі”, а обидві держави продовжать покращувати відносини.

Сербія днем ​​раніше оголосила посла Чорногорії персоною нон грата за принципом взаємності після того, як чорногорська влада розпорядилися вислати сербського посла Володимира Божовіча.

До проголошення незалежності в 2006 році Чорногорія входила до складу конфедеративного держави Сербія і Чорногорія. І Сербія, і Чорногорія є кандидатами на вступ до Європейського Союзу.

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