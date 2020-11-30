Сербія передумала висилати посла Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сербія скасувала рішення про висилку посла Чорногорії в Бєлграді Тарзана Мілошевича. Про це сербський прем'єр-міністр Ана Брнабіч повідомила після зустрічі з президентом і міністром закордонних справ у неділю, 29 листопада, передає УНН із посиланням на DW.
Віденська конвенція про дипломатичні відносини важлива, “але наша дружба з Чорногорією важливіше”, зазначила Брнабіч.
“Будь-яке подальше загострення становища сербів в Чорногорії не в наших або їх інтересах”, — підкреслила прем’єр-міністр. Вона висловила надію на те, що скасування рішення про висилку дипломата “буде витлумачене як акт доброї волі”, а обидві держави продовжать покращувати відносини.
Сербія днем раніше оголосила посла Чорногорії персоною нон грата за принципом взаємності після того, як чорногорська влада розпорядилися вислати сербського посла Володимира Божовіча.
До проголошення незалежності в 2006 році Чорногорія входила до складу конфедеративного держави Сербія і Чорногорія. І Сербія, і Чорногорія є кандидатами на вступ до Європейського Союзу.