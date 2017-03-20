Сэр А.Фергюсон возглавит "Манчестер Юнайтед" на благотворительном матче М.Каррика

Сообщается, что А.Фергюсон возглавит команду "Манчестер Юнайтед 2008 XI" на благотворительном матче, который состоится 4 июня на "Олд Траффорд" против команды звезд М.Каррика, которую возглавит другой известный специалист Гарри Реднапп.

"Как по мне, лучшим будет встретить игроков. Я не соскучился за тренерской работой, однако, конечно, я тосковал по "большим играм", и принял решение, которым очень доволен. Мне не придется беспокоиться об агентам или пресс-конференции, а также не будет необходимости контролировать пресс-секретаря", - отметил А.Фергюсон.

Также отмечается, в благотворительном матче будут известные имена как Стивен Джерард и Фрэнк Лэмпард.

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".