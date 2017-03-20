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Сэр А.Фергюсон возглавит "Манчестер Юнайтед" на благотворительном матче М.Каррика

Сэр А.Фергюсон возглавит "Манчестер Юнайтед" на благотворительном матче М.Каррика

Киев • УНН

 • 10651 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Сэр Алекс Фергюсон вернется на место главного тренера команды, на благотворительном матче Майкла Каррика, передает УНН со ссылкой на сайт команды.

Сообщается, что А.Фергюсон возглавит команду "Манчестер Юнайтед 2008 XI" на благотворительном матче, который состоится 4 июня на "Олд Траффорд" против команды звезд М.Каррика, которую возглавит другой известный специалист Гарри Реднапп.

"Как по мне, лучшим будет встретить игроков. Я не соскучился за тренерской работой, однако, конечно, я тосковал по "большим играм", и принял решение, которым очень доволен. Мне не придется беспокоиться об агентам или пресс-конференции, а также не будет необходимости контролировать пресс-секретаря", - отметил А.Фергюсон.

Также отмечается, в благотворительном матче будут известные имена как Стивен Джерард и Фрэнк Лэмпард.

Как сообщал УНН, "Манчестер Юнайтед" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта".

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