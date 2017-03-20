Сер А.Фергюсон очолить “Манчестер Юнайтед” на благодійному матчі М.Карріка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Колишній тренер “Манчестер Юнайтед” Сер Алекс Фергюсон повернеться на місце головного тренера команди, на благодійному матчі Майкла Карріка, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Повідомляється, що А.Фергюсон очолить команду "Манчестер Юнайтед 2008 XI" на благодійному матчі, який відбудеться 4 червня на "Олд Трафорд" проти команди зірок М.Каріка, яку очолить інший відомий спеціаліст Гарі Реднап.
"Як на мене, найкращим буде зустріти гравців. Я не скучив за тренерською роботою, проте, звісно, я сумував за "великими іграми", і прийняв рішення, яким дуже задоволений. Мені не доведеться турбуватися про агентів або прес-конференції, а також не буде необхідності контролювати прес-секретаря", - зазначив А.Фергюсон.
Також зазначається, у благодійному матчі будуть відомі імена як Стівен Джерард та Френк Лемпард.
Як повідомляв УНН, "Манчестер Юнайтед" зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Андерлехта".