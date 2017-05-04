Сепаратистскую интернет-агитаторшу задержали в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Полтавской области сепаратистскую интернет-агитаторшу. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители установили, что жительница Кременчуга является сторонницей "русского мира" и политики Кремля. На своих страницах в российских социальных сетях она вела активную антиукраинскую пропаганду, распространяла информацию, которая дискредитирует силы антитеррористической операции и разжигает межнациональную рознь.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы, оперативники обнаружили компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды).
Как сообщал УНН 4 мая, руководительнице государственного комитета по земельным отношениям "ЛНР" сообщено о подозрении.