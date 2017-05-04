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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сепаратистську інтернет-агітаторку затримали на Полтавщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали на Полтавщині сепаратистську інтернет-агітаторку. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

Сепаратистську інтернет-агітаторку затримали на Полтавщині

Правоохоронці встановили, що мешканка Кременчука є прихильницею "руського міра" і політики Кремля. На своїх сторінках в російських соціальних мережах вона вела активну антиукраїнську пропаганду, поширювала інформацію, яка дискредитує сили антитерористичної операції та розпалювала міжнаціональну ворожнечу.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці, оперативники виявили комп’ютерну техніку з доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).

Як повідомляв УНН 4 травня, очільниці державного комітету по земельним відносинам "ЛНР" повідомлено про підозру.

 

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