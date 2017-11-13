Сенцов "загремел" в ШИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ, попал в штрафной изолятор колонии (ШИЗО). Об этом сообщил руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Наш адвокат Дмитрий Динзе сегодня ездил ... в колонию "Белый медведь" к Олегу Сенцову. Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО. Здоровый, передавал всем привет!" - написал Чиков.
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Как сообщал УНН, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.