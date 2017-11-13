Сенцов “загримів” у ШІЗО

“Наш адвокат Дмитро Дінзе сьогодні їздив ... у колонію "Білий ведмідь“ до Олега Сенцова. Олег після етапування в колонію загримів в ШІЗО. Здоровий, передавав всім привіт!” — написав Чіков.

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Як повідомляв УНН, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.