Сенцов “загримів” у ШІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ, потрапив у штрафний ізолятор колонії (ШІЗО). Про це повідомив керівник міжнародної правозахисної організації “Агора” Павло Чіков у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Наш адвокат Дмитро Дінзе сьогодні їздив ... у колонію "Білий ведмідь“ до Олега Сенцова. Олег після етапування в колонію загримів в ШІЗО. Здоровий, передавав всім привіт!” — написав Чіков.
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Як повідомляв УНН, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.