Сенцов написал отзыв на “Джокера”

“Все хвалят „Джокера“. Я посмотрел и тоже буду хвалить”, — написал режисёр.

По его мнению, в истории кино случай с “Джокером” удивительный, когда трижды реализовывалась история про одного и того же героя, тремя талантливыми актерами, в трех разных ипостасях, и который трансформировался из второстепенного злодея в абсолютно трагичную фигуру.

“Джек Николсон и Хит Леджер получили по Оскару за свою работу, Хоакину Фениксу за то, что он сделал положены минимум два. Такого актерского воплощения и отдачи я не видел давно. Персонаж, которому сопереживаешь и не осуждаешь. Зло, которое страшнее, чем в пресловутом недохорроре „Оно“. Несчастный человек, который на твоих глазах превращается в убийцу и ты понимаешь почему. Фильм, который стоит смотреть, ради режиссера, рискнувшего ступить на путь, пройденный до него уже дважды и достигшего на нем большего успеха, чем его предшественники. Великий де Ниро, играющий при теперь уже без всякого сомнения Великом Фениксе статиста, и по сюжету, и по исполнению. Приятные аллюзии, от „Таксиста“, до „Гладиатора“. Абсолютно не голливудское кино, собирающее при этом полные залы, что радует больше всего. И не надо после такого недооценивать зрителя — люди хотят смотреть хорошее кино, а это как раз такое”, — добавил он.

Как сообщал УНН, фильм "Джокер" установил рекорд по сборам в первый уик-энд проката в США.