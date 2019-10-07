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Фильм "Джокер" установил рекорд по сборам в первый уик-энд проката в США

Киев • УНН

 • 29302 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Фильм “Джокер” (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса собрал в США 93,5 млн долларов за первый уик-энда проката. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте журнал Variety, передает УНН.

Фильм "Джокер" установил рекорд по сборам в первый уик-энд проката в США

Картина смогла таким образом установить рекорд, став самой прибыльной по итогам первого уик-энда среди всех фильмов, выпускаемых когда-нибудь в октябре. В течение последнего года этот рекорд удерживал фильм “Веном” (Venom, 2018) Рубена Фляйшера с Томом Харди в главной роли. Тогда ему удалось собрать в прокате 80 млн долларов за первые выходные.

В международном прокате лента про Джокера собрала 140,5 млн долларов. По данным журнала, картина была показана в 22,5 тыс. кинотеатрах в 73 странах мира.

Картина рассказывает историю о становлении Джокера — главного антагониста супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября “Джокер”, главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию “Оcкар” Хоакин Феникс, был награжден “Золотым львом Святого Марка” 76-го Венецианского кинофестиваля.

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Критики пророчат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на “Оскар”.

Напомним, показ фильма “Джокер” отменили в кинотеатре в США из-за угрозы.

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