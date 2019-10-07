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Мартін Скорсезе розкритикував фільми Marvel: це не кіно

Київ • УНН

 • 30129 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Американський режисер Мартін Скорсезе піддав критиці супергеройські фільми, в тому числі — виробництва кіностудії Marvel Studios, заявивши, що не вважає їх справжнім кіно. Своїми міркуваннями режисер поділився в розмові з британським журналом Empire, передає УНН.

Мартін Скорсезе розкритикував фільми Marvel: це не кіно

“Я їх не дивлюся, — сказав він у відповідь на питання про те, як він ставиться до фільмів про супергероїв. — Знаєте, я намагався. Але це не кіно”.

“Чесно кажучи, навіть з огляду на те, наскільки якісно вони зроблені і як добре виконують актори свої завдання в поставлених умовах, найприємніше, що я можу про них сказати — вони схожі на парк розваг, — вказав режисер. — Це не має нічого спільного з кіно, в якому люди діляться з іншими людьми своїми емоційними та психологічними переживаннями”.

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За висловлюваннями режисера послідувала реакція з боку представників супергеройської кіноіндустрії. “Мартін Скорсезе — один з п’яти моїх улюблених кінодіячів з числа нині живих. Я був в люті, коли люди ополчилися на „Останню спокусу Христа“ (фільм Скорсезе, 1988 — ред), навіть не подивившись саму картину. І мені шкода спостерігати за тим, як тепер він сам, в такій самій манері судить про мої фільми”, — написав у Twitter режисер Джеймс Ганн, який створив для Marvel серію фільмів “Вартові Галактики” (2014 2017).

“Але навіть з урахуванням цього я завжди буду любити Скорсезе і залишуся вдячний йому за внесок в кіно, — підкреслив Ганн. — Чекаю не дочекаюся, коли подивлюся його (фільм) “Ірландець”.

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Прем’єрним показом нового фільму Скорсезе відкрився кінофестиваль в Нью-Йорку (27 вересня — 13 жовтня), критики в позитивному ключі відреагували на нову картину майстра. 1 листопада “Ірландець” вийде в прокат в деяких американських кінотеатрах, а загальносвітова прем’єра відбудеться 27 листопада, коли фільм стане доступний для передплатників стрімінгового сервісу Netflix.

76-річний Мартін Скорсезе неодноразово визнавався одним з найбільших і найбільш впливових кінорежисерів сучасності. Його фільми, в числі яких “Таксист” (1976), “Скажений бик” (1980), “Славні хлопці” (1990), “Банди Нью-Йорка” (2002), “Авіатор” (2004), “Відступники” ( 2006), “Острів проклятих” (2009) здобули визнання глядачів по всьому світу і принесли йому безліч нагород, включаючи “Оскар”, “Золотий глобус”, “Еммі” та інші.

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