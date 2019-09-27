Міністр культури України виступив за заборону фільмів Міхалкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв’ю BBC заявив про необхідність частково заборонити російський медіаконтент на території країни, оскільки він несе загрозу національній безпеці, пише УНН.
Відповідаючи на питання, які повинні бути критерії для заборони фільму або серіалу, міністр сказав, що це визначає модель поведінки людини, яка створила цей продукт. “Я вважаю, що якщо модель поведінки людини виправдовує і підтримує російську агресію щодо України, то її фільми потрібно заборонити і заборонити такій людині в’їзд”, — заявив Бородянський.
За його словами, поява такої людини на українському телебаченні чи радіо буде злочином. Міністр вважає, що дане питання необхідно врегулювати на законодавчому рівні, щоб “це була юридична процедура”.
Коментуючи висловлювання Бородянського, інтерв’юер привів в приклад режисера Микиту Міхалкова і його фільм “Стомлені сонцем”, знятий “колись давно”. “Неважливо, все — він людина, яка завзято підтримує режим Путіна, він людина, яка підтримує агресію проти України”, — сказав він.
Як зазначив Бородянський, фільми Міхалкова мають бути заборонені в Україні, оскільки вони є символізмом. “Цим ми кажемо, що так щодо нас не можна вчиняти. Це визначення червоних ліній. Тобто ми говоримо: ти порушуєш наші червоні лінії”, — пояснив міністр.
Порушуючи тему виступаючих в Криму артистів, Бородянський сказав, що діячі культури, які так вчиняють — це прояв схвалення його окупації. “І такого артиста потрібно заборонити. Мені здається, тут дуже зрозуміла історія”, — підсумував він.
Як писав УНН, Міністерство оборони не розглядає плани повернення кораблів, які перебувають в окупованому Криму.