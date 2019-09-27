Министр культуры Украины выступил за запрет фильмов Михалкова

Отвечая на вопрос, какие должны быть критерии для запрета фильма или сериала, министр сказал, что это определяет модель поведения человека, который создал этот продукт. “Я считаю, что если модель поведения человека оправдывает и поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, то его фильмы нужно запретить и запретить такому человеку въезд”, — заявил Бородянский.

По его словам, появление такого человека на украинском телевидении или радио будет являться преступлением. Министр считает, что данный вопрос необходимо урегулировать на законодательном уровне, чтобы “это была юридическая процедура”.

Комментируя высказывание Бородянского, интервьюер привел в пример режиссера Никиту Михалкова и его фильм “Утомленные солнцем”, снятый “когда-то давно”. “Неважно, все — он человек, который упорно поддерживает режим Путина, он человек, который поддерживает агрессию против Украины”, — сказал он.

Как отметил Бородянский, фильмы Михалкова должны быть запрещены в Украине, поскольку они являются символизмом. “Этим мы говорим, что так с нами нельзя поступать. Это определение красных линий. То есть мы говорим: ты нарушаешь наши красные линии”, — пояснил министр.

Затрагивая тему выступающих в Крыму артистов, Бородянский сказал, что деятели культуры, которые так поступают — это проявление одобрения его оккупации. “И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история”, — заключил он.

Как писал УНН, Министерство обороны не рассматривает планы возвращения кораблей, находящихся в оккупированном Крыму.