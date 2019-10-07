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Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel: это не кино

Киев • УНН

 • 30129 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Американский режиссер Мартин Скорсезе подверг критике супергеройские фильмы, в том числе - производства киностудии Marvel Studios, заявив, что не считает их настоящим кино. Своими соображениями режиссер поделился в разговоре с британским журналом Empire, передает УНН.

Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel: это не кино

“Я их не смотрю, — сказал он в ответ на вопрос о том, как он относится к фильмам о супергероях. — Знаете, я пытался. Но это не кино”.

“Честно говоря, даже учитывая то, насколько качественно они сделаны и как хорошо исполняют актеры свои задачи в поставленных условиях, самое приятное, что я могу о них сказать — они похожи на парк развлечений, — указал режиссер. — Это не имеет ничего общего с кино, в котором люди делятся с другими людьми своими эмоциональными и психологическими переживаниями”.

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За высказываниями режиссера последовала реакция со стороны представителей супергеройской киноиндустрии. “Мартин Скорсезе — один из пяти моих любимых кинодеятелей из числа ныне живущих. Я был в ярости, когда люди ополчились на „Последнее искушение Христа“ (фильм Скорсезе, 1988 — ред), не посмотрев саму картину. И мне жаль наблюдать за тем, как теперь он сам, в той же манере судить о моих фильмы”, — написал в Twitter режиссер Джеймс Ганн, который создал для Marvel серию фильмов “Стражи Галактики” (2014 и 2017 годов).

“Но даже с учетом этого я всегда буду любить Скорсезе и останусь благодарен ему за вклад в кино, — подчеркнул Ганн. — Жду не дождусь, когда посмотрю его (фильм) “Ирландец”.

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Премьерным показом нового фильма Скорсезе открылся кинофестиваль в Нью-Йорке (27 сентября — 13 октября), критики в позитивном ключе отреагировали на новую картину мастера. 1 ноября телеканал “Ирландец” выйдет в прокат в некоторых американских кинотеатрах, а общемировая премьера состоится 27 ноября, когда фильм будет доступен для подписчиков стримингового сервиса Netflix.

76-летний Мартин Скорсезе неоднократно признавался одним из крупнейших и наиболее влиятельных кинорежиссеров современности. Его фильмы, в числе которых “Таксист” (1976), “Бешеный бык” (1980), “Славные парни” (1990), “Банды Нью-Йорка” (2002), “Авиатор” (2004), “Отступники” (2006), “Остров проклятых” (2009) получили признание зрителей по всему миру и принесли ему множество наград, включая “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми” и другие.

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